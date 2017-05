Stabroek - De Koren Canteclaer houden hun jaarlijkse lenteconcert op zaterdag 13 mei in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk op het Frans Oomsplein.

Gitarist Michel Verkempinck begeleidt de zangers en zangeressen. Komen luisteren kost 8 euro. Wie jonger is dan 18 jaar of een studentenkaart heeft komt erin voor 6 euro. Het concert begint om 19u30, deuren open om 19u. Tickets via concert@koorcanteclaer.be