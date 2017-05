Kampioenschap Kalmthout voor wielrenners

Kalmthout - Wielerclubs en wielertoeristen strijden weer om de titel Kampioen van Kalmthout. Het concept blijft ongewijzigd : start en aankomst op de Kapellensteenweg ter hoogte van het Gitok en een parcours van 3,8 kilometer.

Eerst is er de ploegentijdrit, dan rijden de kinderen in het spoor van een bekende wielrenner en daarna starten de twee ritten over acht en tien ronden voor de verschillende leeftijdsreeksen. Deelnemen kan vanaf 16 jaar.

Uiteraard wordt er gekoerst, maar het kampioenschap geeft iedereen de kans gezellig en sportief doorheen eigen dorp te fietsen op een afgebakend parcours en onder het oog van vele supporters.

Alle info op www.kalmthout.be/kampioenschap of 03.666.95.02