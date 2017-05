Technopolis wordt namiddag pop-up kapsalon Think-Pink

Mechelen / Sint-Katelijne-Waver - De inkomhal van doe-centrum Technopolis in Mechelen werd woensdag enkele uren lang een pop-up haarstudio. Leerlingen van het 7de jaar Haarstilist van Colomaplus knipten dames korter voor de campagne Think-Pink dat borstkanker uit de wereld wil bannen. Zowel piepjonge meisjes als rijpere dames boden zich aan, 26 in totaal.

Toen enkele Technopolismedewerkers zonder het van elkaar te weten, haar op het hoofd ‘aan het sparen’ waren voor Think-Pink, kwamen ze het toevallig van elkaar te weten. De vijf bundelden de krachten en vroegen toestemming aan de directie om samen een grote Think-Pink knipactie op poten te zetten in de inkomhal. “Eerst wilden we samen naar de kapper, maar dat bleek praktisch onmogelijk”, zegt Marlie Van Gils, een van de initiatiefneemsters.

"Kanker overwonnen"

Een van de gratis 'klanten' was Stéphanie De Clercq uit Sint-Katelijne-Waver. “Mijn dochtertje van 6 had kanker. Gelukkig is nu alles onder controle. Mijn vriend en ik zworen toen te trouwen bij een genezing. Vier jaar lang heb ik haar gespaard voor Think-Pink, het zou een zonde zijn het haar dat kan verwerkt worden in pruiken, zomaar weg te gooien.”