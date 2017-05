Open Vld-voorzitter op bezoek in Bonheiden en Heist-op-den-Berg

Bonheiden / Heist-op-den-Berg - Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten die bezig is met haar ‘Ronde van Vlaanderen’ en elke Vlaamse gemeente bezoekt, kwam woensdag naar Bonheiden en Heist-op-den-Berg waar ze telkens ontvangen werd door het lokale partijbestuur.

In Heist ging het richting Loma Air voor een bedrijfsbezoek naar het dagopvangcentrum voor mensen met een verstandelijke handicap Nethedal in Booischot. In Bonheiden werd eerst het Imeldaziekenhuis aangedaan, vervolgens de buurt-Carrefour in het centrum, een Argenta-filiaal om af te sluiten in de cafetaria van gc ’t Blikveld.

"Geen visie"

Rudi Withaegels van de lokale Open Vld-afdeling stelde dat Bonheiden geen lange termijnpolitiek heeft. “Wanneer vergaderingen voor de buurt worden georganiseerd, is het niet meer dan een formaliteit. Steeds worden we voor voldongen feiten gesteld. De gemeenteschool is daar ook een voorbeeld van. Burgemeester Vaganée weerlegt de feiten.