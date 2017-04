Eerste dj-contest voor Mechelse Lokale Helden

Mechelen - De Club op het Douaneplein wordt vrijdag het decor van vijf jonge dj’s die deelnemen aan de eerste dj-contest die de stad Mechelen en mmMechelen Feest organiseren. De winnaar mag het Feestpodium tijdens Maanrock openen op de IJzerenleen. Een vette springplank.

Vijf dj's van de 96 inzendingen werden weerhouden voor het finalemoment vrijdag in de Club: “We kozen bewust om ook dj’s aan het woord te laten, want het muzikale landschap evolueert. We zijn verrast van het aantal inschrijvingen”, zegt schepen van Jeugd Greet Geypen (Open Vld). “De winnaar mag immers eind augustus het podium van de IJzerenleen openen, en dat betekent toch iets. Wat begon als een experiment, is nu al een schot in de roos”.

Grootste optreden

De vijf geselecteerde dj’s zijn Willy Ocean, C-Man, Ag3ntOr4nge, Fugazi en SCO. “Ik kan niet ontkennen dat ik een gat in de lucht sprong na de verlossende email”, zegt de Mechelse dj Wout Calluy (24, C-Man). “Maanrock is een erg groot evenement. Ik ben intussen vijf jaar actief als dj, dit zou misschien wel eens mijn grootste optreden kunnen worden.”