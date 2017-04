Bewoners ongerust over zeeschepen bij woonkern

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - In het Havendok B3 meren zeeschepen af. De buurt maakt zich zorgen, want ze liggen op amper vijfhonderd meter van de eerste woningen.

Sedert enige tijd zijn in het Havendok 3 ligplaatsen voor zeeschepen. Deze ligplaatsen bevinden zich in het Havendok B3 ten oosten van de Zandvliet- en Berendrechtsluizen. Deze nieuwe ligplaatsen beschikken niet over walstroom en daarom blijven de boordmachines draaien met lawaai- en geuroverlast tot gevolg.

“Eind augustus vorig jaar werden deze nieuwe wachtplaatsen in het Kanaaldok in gebruik genomen. De klemtoon ligt hier duidelijk op ‘wachten’ en dat wil zeggen dat er op die plaatsen geen enkele activiteit mag gebeuren. Ook de periode dat zeeschepen daar kunnen blijven wachten is beperkt tot maximum 72 uur”, aldus Annik Dirkx, woordvoerder van het Autonoom Havenbedrijf.