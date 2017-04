73 jaar geleden werd Britse bommenwerper neergehaald

Sint-Katelijne-Waver - In de Hoeveweg op de grens van Katelijne en Mechelen werd maandag het neerstorten van de Britse bommenwerper, een Lancaster MK II, herdacht. 73 jaar geleden stierf de zevenkoppige bemanning tijdens WO II.

De Britse bommenwerper keerde naar huis na een hevig bombardement op de Duitse stad Karlsruhe in de nacht van 24 op 25 april in 1944. Aangezien het rotweer was die avond, werd het vluchtplan hertekend zodat het vliegtuig via Sint-Katelijne-Waver en Mechelen naar huis keerde. Toen liep het verkeerd.

“Een Duits gevechtsvliegtuig dat opsteeg in Sint-Truiden haalde de Lancaster neer met dramatische gevolgen. Het werd een zwaar luchtgevecht. De zevenkoppige bemanning kwam om. Enkelen konden zich nog uit het wrak bevrijden, maar toch kwam alle hulp te laat”, reageert Bram Dermout van Operation Neptune vzw uit Heffen die de herdenking organiseerde samen met de werkgroep Flyboys.

Uit respect

De Katelijnse schepenen Maurice Verheyden en Tom Ongna (Samen Anders) legden samen een krans neer op de plaats van het ongeval: “Uit respect. Het is niet alleen een belangrijk deel uit onze geschiedenis, we mogen niet vergeten dat de soldaten zijn gesneuveld voor de democratie waarin we nu leven. Die gedachten moeten we in ere houden”, zegt Ongena.