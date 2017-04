Polder 10 Miles alternatief voor massaloop

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Terwijl in Antwerpen vele duizenden joggers en lopers elkaar verdrongen, namen 205 andere atleten deel aan de Polder 10 Miles in Berendrecht en Zandvliet om kennis te maken met de mooiste polderplekjes.

De Polder 10 Miles was toe aan zijn vierde editie. Wat vier jaar geleden begon als een grappig alternatief voor de massaloop in Antwerpen, is een eigen leven gaan leven. “De eerste keer waren we met z’n drieën, vorig jaar namen er 150 lopers deel en nu zijn het er iets meer dan tweehonderd. Het is niet de bedoeling om te groeien tot een veel groter deelnemersveld. Integendeel, de Polder 10 Miles moet een kleinschalige en gezellige loopwedstrijd blijven,” laat mede-initiatiefnemers Marie Adriaenssens weten.

“We kiezen voor de gezelligheid en niet voor de massa”, klinkt het bij Hassan Trari, Michel De Maar en Thomas Meylaerts. Jahro Michielsen en Zoë Van Ishoven halen aan dat hier deelnemen een pak goedkoper is dan in Antwerpen.

Bij de mannen wonTim De Bouw (57min21s) voor Timmy Beunis en Raf Vereycken. Bij de dames kwam het tot een sprintje. Lieselotte Verachtert (1u14min10sec) won voor Magda Breker en Anna Bertone.