Bonheiden zorgt voor u tijdens Erfgoeddag

Bonheiden - Het thema ‘zorg’ wordt zondag in Bonheiden en Rijmenam toepasselijk in de kijker gezet. Ziekenhuis Imelda staat in de kijker, in heemmuseum ’t Smiske in Rijmenam wordt zorg gedragen voor fotografie en ’t Ordinaaltje draagt zorg voor kant.

Maar daarbij blijft het niet. Heemkring ’t Kaaskot organiseert een ambachtenmarkt op het Stationsplein in Rijmenam en Natuurpunt legt uit hoe zorg te draagt voor de natuur. Bij ziekenhuis Imelda leek het dit jaar een evidentie deel te nemen: “Zorg en ziekenhuizen gaan natuurlijk hand in hand. Wie in onze inkomhal naar de rechtervleugel stapt, kan genieten van een heleboel foto’s van het ziekenhuis vroeger en nu. Verschillende afdelingen komen aan bod zoals de spoed, de kraamafdeling en het nierdialysecentrum tot oude ziekenwagens”, luidt het.

Ook Bonheidens dichter André Baeck van het collectief dichters2820 draagt zijn steentje bij in Imelda en schreef er een gedicht over dat binnen de fototentoonstelling hangt.

Op de ambachtenmarkt op het Stationsplein in Rijmenam toont Heemkring ’t Kaaskot de oude ambachten die de leden enthousiast beoefenen én met plezier aanleren aan jongeren. Er is ook aandacht voor ‘zorg in de natuur’. Natuurpunt legt je tijdens een wandelparcours uit hoe het via gepast natuurbeheer zorg draagt voor de natuur. Langsheen het wandelparcours brengen de dichters2820 gedichten rond het thema zorg.

Voorts is er nog Smakelijk Srijmenam op het Stationsplein.

Info en volledig programma: www.bonheiden.be