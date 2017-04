‘Activeer je STEM’ voor studenten met veel goesting

Mechelen - Belgische bedrijven kampen met een schrijnend tekort aan goed opgeleid STEM-personeel (Science, Technology, Engeneering & Mathematics). Technopolis ondersteunt deze richtingen al door academies te organiseren, toch gaat het nu met ministers en werkgeversorganisaties een stapje verder. Met het event ‘Activeer je STEM’ wil het samen met alle partijen weg van het negatieve beeld van de betrokken opleidingen.

Niet alleen Latijn belangrijk

"Het klopt dat STEM-opleidingen in Vlaanderen nog vaak een negatief imago hebben. Het speelt vooral in het hoofd van de ouders. Daar moeten we nu van afstappen. We moeten de hiërarchie van mensen die Latijn als enig belangrijk vak beschouwen doorbreken”, zegt Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Samen met haar collega Philippe Muyters (N-VA) die de nadruk legde op de link STEM en sport trekt ze dit jaar 305.000 euro uit om het STEM-actieplan waar Technopolis deel van uitmaakt, goed te activeren. Concreet resulteert dit in de oprichting van een netwerk waar bedrijven een grote, trekkende en actieve rol inspelen. Zij moeten jongeren warm maken om voortaan ook een STEM-richting te doen overwegen bij een vakkeuze op school.

België bengelt achterop

“We kiezen welvaart boven technologie. Niet alleen nu maar ook over tien jaar zullen we met een tekort aan goed opgeleid personeel kampen”, beweert Hans Maertens van VOKA. Alle partijen lijken het erover eens dat België serieus achterop bengelt. Karel Van Eetvelt van Unizo vindt dat beroepsopleiding moet gepromoot worden, ook binnen zijn sector van kleine en middelgrote ondernemingen. Algemeen directeur Stephane Berghmans van Technopolis prijst de Techniekclubs aan: “We organiseren bij Technopolis nu al programmeerclubs en andere doe-initiatieven de microbe van wetenschap en techniek over te dragen. Vanuit Technopolis proberen we actief samen te werken met bedrijven en vrijwilligers om zich aan te sluiten bij het STEM-netwerk.”