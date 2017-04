Pompiers brengen oude brandweerwagen naar Tsjechië

Kalmthout - Een tiental brandweerlui brengen een oude brandweerwagen naar hun zusterkorps in Stechovice. Daar begint het 40-jaar oude voertuig aan een nieuw leven.

“Al meer dan tien jaar onderhouden we nauwe banden met de brandweerlui in Stechovice. Het erg uitgestrekt dorpje telt amper 1600 inwoners en beschikt over een eigen vrijwillige brandweer.Onze mensen brengen nu deze Mercedes 1017 4x4 naar ginder. Donderdagmorgen vertrekken ze en vrijdagavond hopen ze ginder toe te komen. Nu zaterdag gebeurt dan de officiële overhandiging”, aldus burgemeester Lukas Jacobs.

“Het voertuig kwam bij ons in dienst in mei 1980 en fungeerde toen als eerste uitrukkend voertuig. Het is bij ontelbare branden en ongevallen ingezet. Tijdens de grot heidebrand van 2011 verpompte dit voertuig onafgebroken bluswater gedurende liefst 48 uur. Op de teller staan amper 14.000 km en de motor is nog altijd in goede staat. In overleg met het gemeentebestuur en de raad van branweerzone Rand werd beslist het voertuig aan onze collega’s te schenken. Sinds een half jaar beschikt onze post over een hypermoderne nieuwe wagen.” legt lokaal brandweercommandant Ronny Van Riel uit.