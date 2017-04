Directie en gemeentebestuur willen af van ‘oud’ systeem van inschrijven

Bonheiden / Keerbergen - De gemeentelijke kleuterschool Gekko in Bonheiden werd ingepalmd door 18 ouders of grootouders die hun uk willen inschrijven voor het instapklasje volgend schooljaar. Zo goed als iedereen is het er over eens dat dit systeem van inschrijven niet meer van deze tijd is. En de plaatsen zijn beperkt. Ook Keerbergenaar Loïc Verstraeten was van de partij.

18 'kampeerders'

Vorig weekend al arriveerden de eerste inschrijvers aan de school. Maandagmiddag ging de schooldeur voor de ‘kampeerders’ open zodat ze letterlijk niet de kou hoefden te wachten om hun tweejarig kind of kleinkind in te schrijven. Dat kan pas woensdag vanaf 8.30 uur. “Er zijn 14 plaatsen beschikbaar, en vijf extra voor gezinnen met een indicatorkenmerk. Meestal zijn dat moeders zonder diploma hoger secundair onderwijs”, zegt directeur Dirk Goyvaerts. “Toch willen we af van deze manier van inschrijven, het is niet meer van deze tijd. We kaartten dit aan bij het LOP-Mechelen (Lokaal Overleg Platform) waar directeurs van alle netten bij worden betrokken."

Beetje charmant

Loïc Verstraeten (31) uit Keerbergen werkt in Mechelen en voor zowel hij als zijn vrouw is Gekko de ideale oplossing voor dochtertje Renée (2): “Ik ben pas nummer 16, dus ik ben nog niet zeker van een plaats”, geeft hij aan. Loïc kwam pas dinsdagochtend naar de school: “Erg fijn van de directie om ons binnen op te vangen, en bovendien kunnen we wat werken gezien de Wifi-verbinding. Het systeem van inschrijven heeft voor- en nadelen. Het lange wachten is een engagement naar het kind, en eigenlijk toch ook wat charmant.”