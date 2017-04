Hannibal verlaat Technopolis en gaat naar huis

Mechelen - Drieduizend kilo. Dat weegt olifant Hannibal die vrijdag van Technopolis opnieuw verhuist naar zijn thuis in het Afrikamuseum in Tervuren. Dinsdag werd het dier dat in 1958 een van de pronkstukken was op de Wereldexpo in Brussel keurig ingepakt. Vrijdag volgt de vermoedelijk laatste reis van de 3 meter hoge en 8 meter lange gigant.

Niet bepotelen

De opgezette olifant verhuisde op 30 november 2013 van Tervuren naar Mechelen aangezien het wereldbefaamde museum grondig onder handen wordt gepakt. Nu de verbouwingswerken bijna klaar zijn, mag het ‘beestje’ terug naar huis. Bij Technopolis waar het dier na een facebookactie werd omgedoopt tot Hannibal, wordt afscheid genomen van het enige object in het doe-centrum dat al die jaren niet mocht worden bepoteld.

Loskade verhogen

"Een gespecialiseerde firma pakte het dier in, want het mag tijdens het transport vrijdag niet bewegen. Het dier is door zijn leeftijd erg broos en dus delicate materie”, zegt Jef Dirickx van Technopolis. Hij staat met de verhuisfirma in voor een vlotte verpakking en transport: “Je houdt het niet voor mogelijk, maar we moeten met erg veel rekening houden zoals het sprinklersysteem. Dat moet uit wanneer de olifant vrijdag ons centrum verlaat omdat het niet nat mag worden. Bovendien moeten we de poorten bij de loskade extra verhogen, want het dier is groter dan de andere objecten die we hier binnen- en buitensleuren.”