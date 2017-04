Oud-gemeenteraadslid Walter Dupont overleden

Stabroek - Walter Dupont, oud-raadslid, is thuis onverwacht overleden op 68-jarige leeftijd. Hij zetelde twaalf jaar in de gemeenteraad voor Vlaams Blok, later Vlaams Belang. Hij stapte uit die partij, begon in 2012 met ‘Stabroek Anders’, maar werd niet herverkozen.

Walter Dupont, korporaal bij de Antwerpse brandweer Zone Noord, zetelde twaalf jaar in de Stabroekse gemeenteraad voor Vlaams Blok en later Vlaams Belang. In 2009 brak hij met Vlaams Belang. “De jongste jaren ben ik heel erg ziek geweest. Een operatie was zelfs levensbedreigend. Zo iets verandert een mens. Dan besef je dat het leven te kort en te mooi is om altijd negatief te zijn. Ik kon me dan ook hoe langer hoe minder vinden in de harde lijn van Filip Dewinter en daarom stap ik uit de partij”, motiveerde Dupont toen.

De volkse politieker was erg taalgevoelig. Zo trok hij van leer tegen het Engelse opschrift “Slow” dat te lezen was op de fluogele pop Victor, die automobilisten aan de schoolpoorten motiveerde om trager te rijden. Hij kreeg gelijk van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Dupont was met deze taalkwestie niet aan zijn proefstuk toe. Hij had het ook niet met de eentalig Franse opschriften op de banieren van de Ronde van Frankrijk, toen die in 2010 door de gemeente trok. Na zijn klacht nam de gemeente het initiatief om de banieren te voorzien van zowel Nederlandse, Duitse als Franse welkomstwoorden.

Zaterdag 22 april om 14u wordt op de begraafplaats Vossenveld in Stabroek afscheid genomen van Walter Dupont tijdens een vrijzinnige plechtigheid.