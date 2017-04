Nieuwe computer- en tabletlessen

Stabroek - Bibliotheek Stabroek en Hoevenen organiseren opnieuw computer- en tabletlessen voor beginners en gevorderden.

Alle cursussen gaan door in het Sociaal Huis Hoevenen, Kerkstraat 35 of in de bib Hoevenen, Witvenstraat 57. De cursus absolute beginners bestaat uit zes lessen en start woensdag 19 april. Er is plaats voor zeven cursisten. Kostprijs 12 euro. Een laptop en cursus wordt voorzien.

De curus gevorderden bestaat uit vijf lessen en begint op donderdag april. Inschrijven kost 10 euro. Laptop en cursus wordt voorzien. De tabletcursus staat open voor vijf cursisten en beslaat drie lessen. Kostprijs 6 euro. Cursisten brengen eigen laptop mee.

Info : bib Hoevenen, 03.605.43.56 of bib Stabroek, 03.568.04.36 (evdw)