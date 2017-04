Kapellen / Stabroek - Marleen Merckx en Annemarie Picard spelen “Vriendinnen”. Het theaterstuk gaat over de levenslange vriendschap tussen Maria en Florentine.

“Vriendinnen’ volgt de twee vrouwen vanaf hun jeugdjaren vlak na de Tweede Wereldoorlog tot op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd al lang voorbij zijn. Ook zij kennen succes en tegenslagen, ruzies en verzoeningen, vreugde en verdriet.

“Vriendinnen” is een humoristische, ontroerende en zeer herkenbare voorstelling over levenslange vriendschap. Annemarie Picard en Marleen Merckx studeerden allebei aan Studio Herman Teirlinck en kwamen elkaar tegen bij toneelgezelschap Ivonne Lex.

Op een bepaald moment zocht Annemarie een woonruimte en het appartement onder dat van Marleen kwam leeg. Zo werden ze onder- en bovenbuur. “We brachten elkaar zelfgebakken taartjes en sauzen, maar liepen elkaars deur niet plat. Elkaars privacy hebben we altijd gerespecteerd. Ik ben niet zo’n vriendinnen-vrouw”, zegt Marleen en dat geldt ook voor Annemarie.

Zouden ze elkaar wel vriendinnen noemen? “Absoluut”, reageert Marleen. “De vriendschap zit in het elkaar kunnen loslaten en elkaar een tijd niet zien. Als we dan weer samenkomen, zit het meteen goed. En we delen dezelfde humor.”

Info - vrijdag 21 april, 20.20 u (deuren 19.45 u), Kapel van de Heuvels, Waterstraat 30 Kapellen. Tickets 17 euro, vvk 14 euro, geen genummerde plaatsen. www.kasattenhoven.be