Hilde gebruikt middeleeuwse technieken om te verven

Kalmthout - Hilde Wolleboom (62) ontwerpt en maakt opvallende kleren. Zij spint, vilt of verknipt wol, zijde en katoen. Met verf hoofdzakelijk uit planten gemaakt, kleurt zij alles. Soms opteert ze voor verven of printen

Het ontwerpen, verven, vilten of naaien is een erg arbeidsintensief en traag proces. Dat sluit aan bij de ‘slowfashionbeweging’. In deze tijd van drukte en stress vergeten we al te vaak dat onze kleding bijna altijd gemaakt wordt zonder rekening te houden met arbeidsomstandigheden en milieu. Onze ‘stonewashed jeans’ kleuren in ontwikkelingslanden rivieren blauw. We staan daar niet meer bij stil en draaien willens nillens mee in onze wegwerpmaatschappij. Wat ik doe, is een klein beetje tegengas geven”, begint Hilde Wolleboom haar verhaal.

“Door het gebruik van kunstmatige kleurstoffen staan we er niet meer bij stil dat het verven van wol en textiel vroeger enkel met planten kon. De verversgilden bewaarden hun geheimen en tot de 16de eeuw was textielverven een hoogst geheimzinnige bezigheid. In tegenstelling tot vroeger gaan we nu bewuster om met ons milieu. Ik verf bijvoorbeeld ecologisch en gebruik geen schadelijke producten”, verzekert ze. .

Info : www.wolleboom.weebly.com