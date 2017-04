160.000 tulpen wachten in Bomenbank om geknipt te worden

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - De 160.000 tulpen die wachten om maandag te worden geplukt, zijn willens nillens moeten verhuizen naar een terrein aan de iets verder gelegen Bomenbank.

Dat komt omdat de vroegere tulpenweide onderdeel is van Opstalvallei. Dat is een compensatiegebied voor beschermde natuur die in de haven verloren gaat omwille van uitgebreide havenactiviteiten. Over de invulling van het compensatiegebied liggen de meningen ver uit elkaar. Voor tulpen was er in elk geval geen plaats meer. Volgens het Havenbedrijf lag het kabinet van Antwerps schepen Van de Velde dwars. Districtsburgemeester Carl Geeraerts en het kabinet Rob Van de Velde ontkennen dat met klem.

Een definitief resultaat voor de invulling van Opstalvallei is nog niet voor morgen. De tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders van dit compensatiegebied staan lijnrecht tegenover elkaar. Met de tulpenpluk, narcissen, krokussen, zonnebloemen … krijgt de polder in elk geval een heel jaar kleur.

De Tulpenpluk is onder meer bereikbaar met de boot met vertrek aan het Kattendijkdok en vervolgens met de tulpentrein tot aan de weide. In Antwerpen aan het MAS Havenpaviljoen vertrekt ook een gegidste fietsroute door de Antwerpse haven. Zowel voor de boot- als voor de fietstocht reserveren bezoekers op voorhand hun tickets.

Elke bezoeker mag tien tulpen plukken. Dat gebeurt het best met behulp van een schaar die tulpenliefhebbers zelf meenemen, samen met een draagtas. Wie het nodige materiaal zelf niet bijheeft, kan het ter plaatse ontlenen.

Praktisch : maandag 17 april van 10u tot 18u. Antwerpsebaan 110. Info : www.tulpenpluk.be