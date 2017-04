Tijdschrift Polderheem helemaal vernieuwd

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Polderheem, het tijdschrift van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse polder, is vernieuwd. Dankzij vierkleurendruk, nieuwe cover en lay-out wordt de geschiedenis van de polder een pak toegankelijker.

Polderheem verschijnt vier keer per jaar en brengt in elk nummer minstens één artikel over elk nog bestaand of verdwenen polderdorp. Ludo Aertssen (59), Philippe Beaujean (31), Hugo Vermeiren (74), Frans Yzermans (80) en Wim D’hooge (44) vormen de redactieraad.

“Vorig jaar publiceerden we het boek ‘Lillo boven … en onder het zand’. De drukker van Publi-Polder adviseerde ons om vanaf dit jaar het tijdschrift uit te geven op dezelfde manier en dat gebeurde ook”, zegt Frans Yzermans.

“De cover ziet er helemaal anders uit. Als erkenning en eerbetoon aan alle polderdorpen van vroeger en nu prijken vanaf nu onderaan de cover hun wapenschilden in kleur. Tot vorig jaar konden we op het voorblad nooit een foto zetten. Vanaf nu wel en dat wordt de nieuwe standaard. Het voorblad van ons eerste vernieuwde Polderheem brengt een foto uit de Eerste Wereldoorlog, die is genomen voor het huis in de Spaanse Molenstraat 26 in Zandvliet. De vijf mannen zijn de leidinggevende Duitse officieren die onder meer de dodendraad beheerden”, legt Hugo Vermeiren uit.

Info : www.polderheemkring.be