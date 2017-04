Ruben Daelemans is nieuwe milieuambtenaar

Stabroek - De tweeëntwintigjarige Ruben Daelemans gaat aan de slag als nieuwe milieuambtenaar. Hij stapt in de voetsporen van Yvan Janssens die vorige maand met pensioen ging.

Drie weken geleden ging Ruben aan de slag als nieuwe milieuambtenaar. De jonge ambtenaar uit Hoevenen studeerde agro- en biotechnologie en specialiseerde zich in milieubeheer.

“Acht kandidaten schreven zich in voor de vacature. Ik had de indruk dat ik op die selectieproeven ook de jongste deelnemer was. Maar jong zijn hoeft geen nadeel te zijn. Integendeel. Sommigen kunnen misschien aanhalen dat ik geen ervaring heb, maar dat kan je van een 22-jarige ook niet verwachten”, vindt Ruben Daelemans.

Communiceren met de bevolking is volgens hem van belang. Tot nu toe bleef die communicatie echter vooral beperkt tot klachttelefoons. “Bijna altijd hebben die te maken met het niet of te laat ophalen van afval. Alhoewel Igean hiervoor een gratis nummer voorziet (0800.146.46) bellen nog veel mensen naar de milieudienst. Vind ik niet erg, want het geeft me de mogelijkheid om me extra in te werken door op hun vragen te antwoorden.”