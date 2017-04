Zwembad gaat volgend jaar zes maanden dicht

Kalmthout - Het zwembad van Kalmthout is toe aan een grondige renovatie. De studie- en voorbereidingswerken lopen. Vanaf maart volgend jaar tot 31 augustus krijgt het zwembad zijn nodige renovatie.

“Een paar jaar geleden werden we geconfronteerd met betonrot in het zwembad. Een firma onderzocht de ernst en uit het resultaat bleek dat renovatie mogelijk is. Nu maakt de architect een ontwerp en dan stelt de gemeente een aannemer aan. Die voert de werken, die een half jaar in beslag nemen, uit vanaf maart volgend jaar”, zegt sportschepen Maarten De Bock (CD&V).

“Het aangetaste beton in de kelder wordt hersteld en beschermd. De vloeren en goten rond de zwembaden worden vernieuwd. De binnenzijde van de zwembadkuipen wordt opnieuw waterdicht gemaakt en we krijgen een overloopzwembad. Er komen ook nieuwe en professionele startblokken, onderwaterverichting en een nieuw plafond. Naast de renovatiewerken, investeert de gemeente de volgende jaren ook in energiebesparing”, aldus schepen De Bock.