VCR eindelijk nog eens naar buitenland

Bonheiden - Het is jaren geleden dat de bescheiden club uit Rijmenam nog voetballers naar het buitenland mocht afvaardigen. Tussen 14 en 16 april zakt een bende 14-jarigen naar Nederland. Ze maken de borst nat voor wedstrijden tegen Deense, Franse, Duitse of Engelse clubs. Buiten het voetbal heerst vooral de team spirit.

Vriendenclub

Het paasverlof eindigt voor een 20-tal voetballers en begeleiders uit Rijmenam minstens even mooi dan de start. Tussen 14 en 16 april mogen ze naar het verre Zwolle in Nederland voor een voetbaltornooi. De balsport zal een groot deel van het weekend de hoofdbrok worden op het menu, toch kijken de jonge kerels uit naar gewoon een weekend weg onder vrienden. Want dat werden ze door de jaren heen. Ze groeiden haast allen samen op bij de bescheiden club in Rijmenam, en vormen ook nu nog een hechte bende. “We hopen vooral om samen veel plezier te maken, die groepssfeer is bij ons nooit zoek”, zegt een enthousiaste Sander Breesch (14)

Wedstrijd tegen KV

Eerder dit jaar speelde de club in Rijmenam tegen grote broer KV om geld in het laatje te brengen, want de verplaatsing kost 140 euro per voetballer. Dat zegt coach en begeleider Stephan Boeykens. “Dat geld werd verzameld met de opbrengst van een wedstrijd tegen KV Mechelen. Ook al verloren we, kregen we het financieel voor mekaar.” Na de wedstrijd zette elke speler zich in tijdens een groot Breugelfeest in de kantine aan de moderne terreinen langs de Dijleweg. “Lekker eten is belangrijk, dat hopen we ook te doen in Nederland”, zegt de 14-jarige Laurens-Jan Fannes.

Of VC Rijmenam meteen ook de beker met de grote oren mee naar huis neemt, weten we op zondag 16 april. Dan wordt de finale gespeeld van deze Hanze Trophy.