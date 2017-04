Vernieuwde Ecowijzer in de maak

Kalmthout - Kalmthout werkt aan een digitale Ecowijzer.

De Ecowijzer is een handige gids die lokale, biologische, duurzame of Fairtradeproducten promoot. Voor de nieuwe versie van de Ecowijzer kiest de gemeente voor een digitale gids. Daarin kan u via de computer of smartphone snel en eenvoudig alle verkooppunten en informatie over duurzame producten terugvinden.



Om die gids zo volledig mogelijk te maken, is de gemeente nog op zoek naar de adressen van winkels met biologische en/of ecologische artikelen of producten uit eerlijke handel, horecazaken met Fairtrade-producten op de menukaart, FSC-gecertificeerde houthandels en verkooppunten van lokale producten zoals bijvoorbeeld honing, melk, aardbeien...



Wie een natuurvoedingswinkel of een horecazaak heeft met Fairtrade op de menukaart of wie lokale producten rechtstreeks aan huis of op de boerderij verkoopt, kan dat laten weten vóór 1 mei. De gegevens worden dan mee opgenomen in de vernieuwde Ecowijzer. Info : duurzaamheid@kalmthout.be, 03 620 22 64