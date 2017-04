Mechelse festivalzomer start dit weekend met 21ste Maanrockrally

Mechelen - De Maanrockrally start weliswaar in de lente, toch zet het de deur op een kier voor een warme festivalzomer met Maanrock op 25, 26 en 27 augustus als apotheose. Eerst moeten 21 meestal jonge bands op de slachtbank voor een grondige vleeskeuring. Het muzikaal feest werd dit jaar onder handen genomen en nooit namen zoveel bands deel aan de voorronde. De hoofdprijs is dan niet van de poes: een jaar later mag de winnaar op zondag het hoofdpodium openen op de Grote Markt. Een mens zou voor minder.

Meer kwaliteit

Voor het eerst sinds het bestaan van de formule, worden drie voorrondes georganiseerd om de beste liveband te zoeken die het jaar erop op Maanrock mag spelen. De Maanrockrally werd inmiddels een begrip, niet alleen in Mechelen maar ook daarbuiten. En dat loont. De organisatoren zien beduidend nog meer kwaliteit dan vroeger. En vermoedelijk sinds het eerst in het bestaan, werd slechts één Mechelse band weerhouden die mag aantreden tijdens de voorrondes in het Cultuurcentrum: The Geraldines.

Intensief werk

“Het is een intensief werk, want elke band stuurt minstens twee nummers in. Dat betekent dat de juryleden onafhankelijk van elkaar telkens een achthonderdtal nummers beluisteren”, zegt jurylid Raf Van Assche. Met de aftrap van de Maanrockrally wordt het niet alleen voor hem maar ook voor jeugdconsulent van de stad Mechelen Peter Meeusen een intensieve periode. “We sturen jaar na jaar de rally bij, het concept is in de loop van de jaren geëvolueerd naar wat het nu is. Ook dit jaar wordt het een mooie samenwerking tussen de Jeugddienst, mmMechelen Feest en het Cultuurcentrum.

Op zaterdagen 8 en 22 april en op vrijdag 19 mei mogen de 21 door de jury geselecteerde bands optreden in het CC.

De eerste voorronde vindt plaats op 8 april om 20 uur. Meer info via facebook, Maanrockrally.