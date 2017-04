Holder de Polder houdt lidgelden chiro Kristal laagdrempelig

Stabroek - Chiro Kristal verwacht zaterdagavond 8 april rond de duizend fuifgangers in de feesttent aan het Oudbroek. De opbrengst van de Holder de Polderfuif is nodig om lidgelden en bivakprijzen voor chiroleden laagdrempelig te houden.

Qua locatie kan de chirogroep niet veel beter wensen. De tent staat midden de polderakkers. Op een huis na, woont er niemand in een brede straal rond de feesttent. In de berm kan worden geparkeerd en er wordt een grote fietsparking voorzien.

“Voor de all-inprijs van 20 euro kom je binnen en drink je de hele avond à volonté. Onder het motto ‘binnen is binnen en buiten is buiten’, willen we de fuivers motiveren om hier te blijven feesten. Wie de tent verlaat en later terug binnen wil, moet opnieuw inkomgeld betalen. Dj’s Fool House, OMG Vanas en Hanos zorgen voor de gepaste muziek. Uiteraard is er een EHBO een vestiairetent en zorgen we ook voor eten”, geeft Alexander nog mee.

“De Holder de Polderfuif is omdat we het geld nodig hebben om de werking van onze chirogroep verder mogelijk te maken. We hopen dat we dankzij de opbrengt van de fuif voldoende over houden om de werkingskosten van Chiro Kristal te dekken. Op deze manier willen we de chiro financieel zo laagdrempelig mogelijk te houden”, legt Marcus uit.