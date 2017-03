Leerlingen campussen GO!TAK op zoek naar eigen talenten

Stabroek / Kapellen - De leerlingen van GO! TAK, gingen gisteren in een tiental workshops bij zichzelf op zoek naar verborgen talent. Leerrijk voor sommigen, een bevestiging voor weer anderen.

De leerlingen van GO!TAK, de nieuwe naam voor het vroegere KTA, gingen de laatste dag voor de paasvakantie op zoek naar verborgen talenten.

“In Kapellen gebeurde dat al voor het tweede jaar op rij, maar de campus Stabroek was toe aan een primeur. Bedoeling is om via workshops de leerlingen via diverse workshops te laten kennis maken met onderwerpen en bezigheden die niet altijd schools gebonden zijn. Dat is niet alleen leerrijk voor de leerlingen, maar ook voor ons. Als leraar heb je niet altijd direct oog voor ‘verborgen’ vaardigheden bij de leerlingen. Vandaag dus wel”, aldus Kim Noppen, lerares Plastische Opvoeding.

Een zangworkshop onder leiding van Ingrid Mank, die binnenkort haar eerste CD ‘Zucht’ uitbrengt, hennaworkshop, een dessertenbuffet maken, graffiti, schilderen onder begeleiding van kunstenaar Kennisman, papieren kapsels maken of samen breakdancen met Soe Nsuki. Het kon niet gek en creatief genoeg zijn. “Jammer dat het nu vakantie is”, hoorde je hier en daar. Het bewijst meteen dat het initiatief een schot in de roos was.