Vrijwilligers plakken 9000 zakjes vlinderbloemenzaad

Kalmthout - Vrijwilligers plakten gisteren bijna negenduizend zakjes vlinderbloemenzaad in het gemeentelijke magazine ‘Tussen Hei en Maatjes’; een geschenk van de jarige VVV Toerisme Kalmthout. Volgende week valt het geschenk in alle brievenbussen.

“VVV Toerisme Kalmthout bestaat twintig jaar. Om dit te vieren willen we speciale ‘toeristen’ naar Kalmthout trekken : vlinders”, zegt Brigitte Vandenbergh (55) van de jarige VVV-dienst.

“Tijdens hun fladdertochten moeten vlinders geregeld stoppen om te kunnen bijtanken. Kleine aanplantingen of een bloembak op een terras zijn al voldoende voor een welgekomen nectarstop. Daarom plakken we in elk exemplaar van “Tussen Hei en Maatjes” een zakje met vlinderbloemenzaad. Dat doen vrijwilligers van VVV en KVLV, want er moeten bijna negenduizend zakjes worden ingeplakt”, geeft Brigitte nog mee. De zakjes bevatten onder meer zaad van de korenbloem, dille, komkommer, raapzaad, koriander, boekwijt, radijs, boekwijt en mosterd.

De VVV-dienst hoopt dat vele Kalmthoutenaars de zaadjes ook zaaien. Zo ontstaat immers een groot netwerk van vlindervriendelijke tussenstopjes waar de vlinders een halt kunnen houden.

