Portretten atletische Belgian Red Flames in De Nekker

Mechelen - Het Belgische nationale vrouwenelftal voetbal werd op de gevoelige plaat vastgelegd door fotograaf Henk Van Cauwenbergh. De fotoshoot gebeurde al in januari, voortaan en dit tot en met 28 mei zijn de levensgrote zwart-witwerken te bezichtigen in een aparte exporuimte tijdens Goal! The Football Experience in De Nekker in Mechelen.

“De foto’s zijn niet alledaags. We ontkrachtten hiermee de clichés van het vrouwenvoetbal. Net als de mannen, zijn het echte profs”, zegt persverantwoordelijke Peter Mariën. “We tonen bovendien alle aspecten van het vrouw zijn, bovenop het atletische.” Anderlechtspeelsters en Red Flames Justine Vanhaevermaet, Heleen Jaques en Tine De caigny openden woensdagavond de tentoonstelling.

Meer info: www.goal-belgium.be