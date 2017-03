Vragen over verkeer, openbare werken en milieu

Kalmthout - De voorbije weken trok het gemeentebestuur naar alle wijken voor de driejaarlijkse wijkvergaderingen.

Burgemeester en schepenen presenteerden de realisaties van de voorbije periode en keken vooruit naar de komende jaren. Publiek stelde vragen, veel vragen.

Lukas Jacobs : “De vragen van de inwoners gaan vooral over verkeer, openbare werken en milieu. Sluipverkeer en de snelheid van het verkeer in woonwijken houdt de mensen erg bezig. Fietspaden staan ook hoog op het prioriteitenlijstje. Daarnaast melden mensen vaak knelpunten in het openbaar domein: het onderhoud van de bermen en de grachten, de aanleg van riolering, de staat van het wegdek hier en daar, de openbare verlichting en het onderhoud van de straatbomen. Daarnaast is er ook veel interesse in de toekomstplannen van de gemeente voor wonen.”