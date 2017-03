Cogghe&Co bouwt vijftien eengezinswoningen in Buxuslaan

Stabroek - In de Buxuslaan bouwt de firma Cogghe & Co vijftien nieuwe eengezinswoningen. Meteen is de laatste grote vrije bouwruimte in die wijk ingevuld.

Hier en daar liggen er in die wijk nog wel enkele bouwgronden te wachten op invulling, maar er is in die wijk geen grond meer vrij voor een groot bouwproject als dit.

“De zes half open bebouwingen en negen gesloten woningen komen op het einde van de Buxuslaan. De straat loopt daar dood voor gemotoriseerd verkeer, maar er is wel een voet- en fietspad dat toegang verleent tot de Acacialaan en het centrum van Hoevenen. Dat is natuurlijk een pluspunt naar veiligheid en rustig wonen. De bouwpercelen variëren in grootte van 175 m² tot 375 m², de woningen van 150 m² tot 220 m²”, geeft Timothy Van Dessel (27) van de afdeling projectontwikkeling mee.

“We werken altijd met totaalprijzen, zodat de kopers nadien niet voor een verrassing komen te staan. In die prijs zit alles in, dus ook notaris- en architectenkosten, aansluiting van de nutsleidingen, btw en aanleg van de opritten. In onze projecten is elk huis gemaakt op maat van de klant en in samenwerking met onze architecten. Daarom verschillen alle huizen ook van uitzicht, zowel binnen als buiten”, aldus Hans Vranckx.

