Ook senioren gaan online met nieuwe website

Bonheiden - De website van de gemeente Bonheiden was dringend aan een opfrisbeurt toe. Maar er werd meer geïnvesteerd dan in alleen maar een update, het bestuur maakte van de website een nieuwe digitale toegangspoort. De senioren van rusthuis Ter Bleuk in Rijmenam zijn alvast fan, via de computer maar ook via de smartphone.

E-loket wordt belangrijker

Een van de doelen van de nieuwe website is om de gebruiksvriendelijkheid gevoelig te verhogen. “We evolueren stilaan naar 80 procent digitaal gebruik bij de aanvraag van documenten via het e-loket”, legt burgemeester Guido Vaganée (N-VA) uit. “Net zoals rusthuis Ter Bleuk werd de site modern, kreeg een nieuwe look & feel en we promoten onze website op verschillende sociale media.” Een handige zoekfunctie werd toegevoegd en de meest geraadpleegde documenten of pagina’s krijgen de voorkeur bij het binnen wandelen van de webstek.

Mopkes krijgen we via e-mail

Bewoners van rusthuis Ter Bleuk Karel Dits (86), Eliane Herzog (80), Dick Batstra (82) en Pierre Van Hove (85) waren het gedroomde testpanel. Pierre gebruikt de Bonheidense sociale media en website vooral functioneel: “De mopkes krijgen we sowieso al toe via e-mail, daar hoeven we geen zoekfunctie voor”, lacht hij. Dick en Karel maar ook de rest van de inwoners gebruiken de website regelmatig via smartphone.