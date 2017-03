Dossin beheert nu ook vierduizend dossiers van vzw Ondergedoken Kind

Mechelen - Kazerne Dossin beheert voortaan alle dossiers van de vzw Ondergedoken Kind, een organisatie die zich sinds 1991 inzet om voornamelijk kinderen van oorlogsslachtoffers uit WO II uit de schaduw te halen. “We worden allemaal een dagje ouder. Hier in Dossin krijgen de dossier een tweede leven”, legt de voorzitter van de vzw Marka Syfer (84) uit.

Ondergedoken kinderen

Vzw Ondergedoken Kind bundelt verhalen, interviews, foto’s en informatie van kinderen die tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken door het leven moesten gaan. Vaak vergeten getuigenissen, schrijnende en pakkende verhalen. Aangezien de nog actieve leden van de vzw een dagje ouder worden en ze niet meer alleen kunnen instaan voor de werking en archivering van het de talloze verhalen, werkt het voortaan samen met Dossin.

Niet beperken tot alleen deportatie Dossin

Zowel algemeen directeur Christophe Busch als Veerle Vanden Daelen (hoofd collecties & onderzoek) noemen de samenwerking en het beheer van de dossiers een grote verruiming en mijlpaal voor Dossin. “Dit betekent dat we ons zeker niet beperken tot de mensen die hier zijn gedeporteerd. We zetten ook diegenen die gered zijn in de kijker. Uiteraard is de samenwerking ook een verruiming van onze missie en kunnen we zo de portrettenmuur verder aanvullen”, zegt Busch.