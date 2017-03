Mark Pannekoek koning na 32 jaar

Stabroek / Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Mark Pannekoek rond halfzeven de ganzenkop en kroonde zich tot 85ste koning van Hoevenen. De 32ste keer meedoen, was voor de sterke dokwerker eindelijk de goede keer.

In de voormiddag liet voorzitter Kris Van de Corput nog weten dat hij wat graag koning zou worden. “Dit is de 37ste keer dat ik meedoe en nog nooit lukte het me om met de kop aan de haal te gaan. Ik blijf er in elk geval van dromen”, gaf hij mee. Hij liet ook weten dat er voor deze editie slechts één nieuwkomer was, met name Stef Matthysen. Traditiegetrouw vullen de Hoevense gansrijders ook een pronostiek in. Hierop prijkte de neofiet helemaal bovenaan als torenhoog favoriet voor de kroon van dit jaar. Maar dat was zonder ancien Marc Pannekoek gerekend.

Toen hij als laatste van de 35 deelnemers even over halfzeven onder de galg reed, liet hij de unieke kans om de kop te trekken niet liggen. De ontladende gil van vreugd van Mark Pannekoek was op het plein te horen. Begrijpelijk, want Mark reed gisteren al voor de 32ste keer mee en was er nog nooit in geslaagd om koning te worden. Hij kreeg niet alleen de mantel omgegord en de kroon opgezet, maar Pannekoek mag ook de sneeuwbalpremie van 7450 euro gebruiken om samen met de gansrijders van Hoevenen te feesten. Als klap op de vuurpijl mag de nieuwe koning volgende week zondag ook meedingen naar de hoogste titel bij het gansrijden, die van keizer.