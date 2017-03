Strijd voor de laatste koningen

Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Stabroek - In de polderdorpen Hoevenen en Lillo wordt het gansrijden altijd gereden met halfvasten. Dat is nu zondag 26 maart.

In het kleinste polderdorpje trakteert uittredend koning Dennis Aendekerk om 12u30 met een receptie voor de genodigden. Daarna trekt de gansrijdersstoet door het dorp en worden de cafés bezocht. De eigenlijke strijd begint om 15u op het Kazerneplein. Rond 18u hoopt Lillo zijn nieuwe koning te kunnen kronen.

In Hoevenen wordt de strijd traditiegetrouw gevoerd op het Frans Oomsplein. Nog voor negen uur verzamelen ruiters en voetvolk aan hoeve Pauwels. Van daaruit vertrekt de bonte stoet voor een passage door het dorp, waarbij cafés een vaste stop zijn. Klokslag twaalf uur wordt koning 2016 Werner Wouters uitgehaald op de hoeve Pauwels aan de Kerkstraat. De stoet vertrekt daar op tijd zodat vanaf 15u de strijd voor de nieuwe koningstitel kan beginnen. De nieuwe koning wordt nadien gevierd in jeugdontmoetingscentrum Jos. Dit jaar zitten er bij de deelnemers liefst tien ex-koningen. Sven Van Bouwel, de uittredende keizer, kan zondag in Hoevenen al voor de vijfde keer koning worden. Niemand in de geschiedenis van de Hoevense gansrijders deed hem dat ooit voor.