Zwerfvuilactie: Afvalberg weeral groter

Bonheiden - Alle Bonheidense en Rijmenamse jeugdbewegingen namen deel aan de jaarlijkse zwerfvuilactie. Samen met jachtvereniging Jaboom zamelden ze twee volle containers in, alweer een stijging.

Ondanks de inspanningen van het bestuur en de inmiddels meer dan twintig zwerfvuilmeters- en peters, zag Bonheiden zondagnamiddag de zwerfvuilberg alweer stijgen. Alle jeugdverenigingen zoals Chiro en Scouts namen deel. Jachtvereniging Jaboom zorgde mee voor propere straten en zorgde met aanhangwagens ervoor dat het achtergelaten zwerfvuil op containers op het Kerkplein werd verzameld.

Schepen van Milieu Barbara Maes (Groen) keek het tafereel me lede ogen aan: “Het is bijna niet te begrijpen. Vorig jaar zagen we een lichte daling, dit jaar stijgt de berg weer. Naar het aantal kilo’s is het momenteel nog raden, maar ook dit jaar vonden we op straat zowel klein zwerfvuil als grote elektrische toestellen, tot matrassen."