Zomerkampen voor jonge durvers in Technopolis

Mechelen - Technopolis pakt deze zomer uit met een gloednieuw kettingreactiekamp en een labkamp. Het labkamp is deze zomer al voor de derde keer van de partij. Het Mechelse doe-centrum zoekt vooral enthousiaste deelnemers.

Tijdens het kettingreactiekamp krijgen jongeren van 12 en 13 jaar de kans om op vijf dagen tijd de meest knotsgekke, gewaagde en originele ‘kettingen’ te bouwen die samen een reactie vormen. Het bekendste voorwerp is ongetwijfeld het Domino-blokje. “Wanneer je iets omgooit, komt iets anders in beweging. We leren de kinderen hoe ze een dergelijke kettingreactie het best aanpakken, maar de kinderen voeren de oefening uit”, zegt coördinator edutainment Nellie Konijnendijk.

Labkamp

Het tweede zomerkamp, Labkamp, wordt inmiddels voor de derde keer wordt georganiseerd en is bedoeld voor kinderen van 13 en 14 jaar. “Hier voeren we allerhande experimenten uit, chemische en biologische. Zo leren we de kinderen waterraketten bouwen, of tonen we aan hoe kristallen ontstaan. Ook dit kamp staat open voor iedereen, ongeacht de opleiding of achtergrond."

Info en inschrijven: www.technopolis.be