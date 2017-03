Zaterdag Minifestival in zaal Berk en Brem

Keerbergen / Tremelo / Bonheiden - Rijmenammenaar Albert Sauvage, Keerbergenaar Patrick De Cleyn en Café 't Spieke organiseren zaterdag 11 maart de eerste editie van hun Minifestival in zaal Berk en Brem in Keerbergen. De opbrengst gaat naar Huize De Veuster in Tremelo.

De deuren van Berk en Brem gaan open om 17 uur. De organisatie slaagt erin om bij de eerste editie van het festival maar liefst vijf groepen te programmeren. Tara uit Keerbergen bijt de spits af. Ze wordt begeleid door een van van 's werelds beste percussionisten, Chris Joris uit Tremelo.

Diezelfde avond staan op het programma: Lost & Found, de onnavolgbare Rudy Jones, Stagefright en C4. Aan de kassa betaal je 7 euro. De opbrengst van de eerste editie van het festival gaat naar Huize De Veuster, een instelling voor mensen met een mentale beperking in Tremelo.

Adres Berk en Brem: Oudstrijderslaan 40 in Keerbergen (naast de kerk). Parkeren doet u best op het Gemeenteplein.

Meer info via Facebook: Mini Festival.