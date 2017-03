Conservatorium brengt dit weekend spektakel over Herman de Coninck

Mechelen - Bijna 20 jaar geleden overleed dichter Herman de Coninck die tot 1971 in Mechelen woonde. Het Stedelijk Conservatorium eert de man komend weekend in Theatrium met een beeldend muziektheater. 350 leerlingen staan op de planken.

Leraars en 350 leerlingen van het stedelijk Conservatorium brengen zaterdag en zondag een spektakel, een beeldend muziektheater, over het werk van de Coninck in zaal Theatrium rechtover de Sint-Romboutskathedraal. Directeur Tom Van den Eynde (40) is meteen ook dirigent, Sara Vanderstappen (40) en Willem Verheyden (54) staan in voor de regie en muzikanten Pierre Anckaert (36) en Dree Peremans (33) overgieten alles met een zoet muzikaal sausje.

175 jaar

“We bestaan dit jaar 175 jaar, en dit spektakel genoemd naar een van Hermans bundels “Geef me nu eindelijk wat ik altijd had”, is een van de vier hoogtepunten”, zegt de directeur. “We benadrukken dat het een groot familiespektakel is met muziek, woord en dans. De kern bestaat uit 22 leerlingen, maar alle 350 en hun leraars worden hierin betrokken.” De gedichten van de Coninck vormen het hart van de voorstelling, soms worden verzen door elkaar gebruikt.

Niet eenvoudig

“De door elkaar gehaalde verzen maakten het voor mij als muzikant extra moeilijk, maar spannend. Vooraleer ik begon te musiceren, las ik het geheel enkele keren goed door. Na een uitgebreide improvisatieronde ontstonden leitmotiven”, legt Anckaert uit. “Eenvoudig was het niet, want welk gevoel de dichter net probeerde over te brengen, zullen we wellicht nooit weten.”

Kristien Hemmerechts op zondag

Het stuk kreeg de goedkeuring van Kristien Hemmerechts. “Zondag komt ze kijken, dus de zenuwen staan extra gespannen. We gebruikten delen van Hermans werk om een eigen verhaal te maken. Een regulier schoolfeest wordt het dus vast en zeker niet. De scene is leeg, wit en we werken vaak met wit papier, symbolisch voor het witte blad waarmee een dichter of schrijver start”, leggen de regisseurs uit. Van den Eynde gaf vijf leerkrachten de opdracht “er iets groots van te maken”. “We kregen carte Blanche. Ik denk wel dat we in ons opzet zijn geslaagd”, zeggen de regisseurs.

De voorstelling wordt drie keer opgevoerd, zaterdag om 15 en 19.30 uur, zondag om 15 uur. De inkom bedraagt 10 euro.

Info: www.conservatorium.mechelen.be