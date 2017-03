400 studenten zoeken job bij 235 bedrijven

Sint-Katelijne-Waver - Thomas More, campus De Nayer, organiseerde haar inmiddels erg succesvolle jaarlijkse jobbeurs. Niet alleen de 400 laatstejaarsstudenten konden er terecht, ook studenten die een geschikte stageplaats zoeken.

De jobbeurs van Campus De Nayer vond plaats in een tent van 3.000 vierkante meter en ziet het aantal bedrijven elk jaar toenemen. “Meer dan de 235 dit jaar konden er echt niet bij, enkele tientallen belandden inmiddels op de wachtlijst”, zegt communicatieverantwoordelijke Martine Taeymans. “Onze studenten zijn blijkbaar erg in trek. De beurs is vooral gericht op studenten technologie, ICT en engineering, de STEM-richtingen.” Gedelegeerd bestuurder Frank Beckx van Essenscia Vlaanderen mocht de beurs officieel openen: “Jullie grote reis start vandaag, grijp die kans”, vertelde hij tijdens zijn toespraak.

Studenten als ambassadeurs

Net afgestudeerden van Thomas More werden bij bedrijven vaak ingezet als ambassadeur. Dries Caes uit Boortmeerbeek studeerde in 2016 af als industrieel ingenieur en werkt bij Willemen. Hij was een van de aanspreekpunten op de beurs. Ook Geert Duerloo (26) uit Lier is daar een voorbeeld van. Hij studeerde twee jaar geleden af op Thomas More in Katelijne en is master in de elektromechanica