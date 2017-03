Jan Van Esbroeck trekt N-VA-lijst

Kalmthout - N-VA Kalmthout trekt de gemeenteverkiezingen van volgend jaar al op gang en duidde Jan Van Esbroeck aan als lijsttrekker.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Van Esbroeck (48)voert volgend jaar de Kalmthoutse N-VA ploeg aan bij de gemeenteraadsverkiezingen en is dan ook kandidaat-burgemeester.

Op de lokale bestuursvergadering van begin deze maand werd de kandidatuur van Jan Van Esbroeck bekrachtigd. Van Esbroeck werd in 2010 verkozen als Federaal Volksvertegenwoordiger en vier jaar later tot Vlaams Volksvertegenwoordiger. Sinds de jongste gemeenteraadsverkiezingen is hij ook actief in Kalmthout als gemeente- en politieraadslid.

N-VA voorzitter Greet Dries: “Jan heeft veel politieke ervaring en is uitstekend in staat de kernwaarden van de partij op een professionele manier over te brengen. Hij is niet alleen onze stem in de Wetstraat maar ook in de Dorpsstraat en daardoor de geknipte persoon om onze sterke ploeg met succes aan te voeren in 2018.”