Mede-oprichter (72) De Lage Drempel opnieuw actief na oplichting

Mechelen - Iedereen kent wel de armoedeorganisatie De Lage Drempel in Mechelen. De vzw werd in 1999 opgericht door Bernard Defossez (72) samen met zes andere vrijwilligers. Na de moeilijkheden met de verdwenen centen van enkele weken geleden, is Defossez vrijwillig opnieuw tijdelijk penningmeester.

Defossez kon al op zijn 53ste op brugpensioen. Op die leeftijd kon hij makkelijk gekozen hebben voor een tweede carrière in de privésector, maar deed dat niet. Hij richtte louter als vrijwilliger samen met zes anderen De Lage Drempel op. “Enkele oud-collega’s kozen toen voor de oprichting van een eigen bvba. Ik dacht eerst twee jaar goed na, en kwam dan tot het besluit dat ik meer kon betekenen voor de maatschappij. In 1999 resulteerde dat in De Lage Drempel. Sinds 2005 zitten we op dezelfde locatie doe momenteel wordt verbouwd.”

"We leven in moeilijke tijden"

De noodzaak om een dergelijke organisatie zoals De Lage Drempel op te richten was en is nog volgens hem groot: “We leven in moeilijke tijden. We zijn kwaad, soms bang, verbolgen over de ongelijkheid die er heerst en ook het veiligheidsgevoel is ver om zoeken vaak. Daarom is het belangrijk dat we bijdragen aan een betere wereld. Zelf hou ik niet van het woord armoede- of liefdadigheidsorganisatie. We zijn eerder een strijdorganisatie. Wat wij hier in De Lage Drempel bieden is vooral tijd en begrip. Weet je dat mensen die een tekort hebben aan geld soms niet door De winkelstraat De Bruul durven wandelen? Dat doet pijn.”

"36 vrijwilligers aan de slag"

De Lage Drempel is vooral een ontmoetingsplaats, terwijl de andere vzw die eraan vasthangt, Steun op Maat vooral mensen thuis bezoekt. “We zijn een welzijnsschakel en inmiddels zijn er 36 vrijwilligers aan de slag, 24 onder hen bij De Lage Drempel, 12 bij Steun op Maat. Soms haken mensen af, dan komen er weer bij. We hebben ook het equivalent van anderhalve beroepskracht in loondienst. Dat is nu eenmaal verplicht om te kunnen genieten van subsidies. Bovendien kan je aan een vrijwilliger onmogelijk vragen om dossiers op te stellen. De eerste vijf jaar hadden we geen beroepskracht, maar we voelden wel dat het nodig was. Het bobijntje bij de vrijwilligers was volledig af.”