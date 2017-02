Bonheidenaar Wim Van der Donckt (51) zetelt vanaf 9 maart in federaal parlement

Bonheiden - Door de stoelendans de afgelopen weken bij N-VA, wordt Bonheidenaar Wim Van der Donckt nieuw federaal parlementslid. Hij is momenteel ondervoorzitter van de lokale afdeling en afdelingsvoorzitter van N-VA voor het arrondissement Mechelen. Op 9 maart legt hij de eed af.

Aangezien Siegfried Bracke geen lijstrekker wordt bij N-VA in Gent, wordt zijn plaats ingenomen door Elke Sleurs. Zuhal Demir werd Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en zo kwam een zitje vrij in de federale eerste klasse. Dat wordt minstens twee jaar bekleed door Bonheidenaar Wim Van der Donckt, vader van twee jonge kinderen en advocaat.

Vervangend schepen

Nog een tikkeltje onzeker, recht in de schoenen en wachtend op de eigenlijke start van het mandaat. “Ik werd getogen in de Zwalmstreek, getogen in Olen, studeerde aan de universiteit van Antwerpen én Leuven. Via een stageplaats kwam ik in Mechelen terecht. Sinds 2000 woon in ik Bonheiden”, vat hij samen. Van der Donckt is niet meteen de grootste of bekendste naam binnen N-VA, toch was hij in 2013 drie maanden schepen toen hij Karolien Huibers verving tijdens haar bevallingsverlof.

Verrast

Na jaren ondervoorzitterschap in Bonheiden en Rijmenam, kreeg hij enkele dagen geleden pas een “verrassend” telefoontje van partijgenoot en algemeen directeur van N-VA Piet De Zaeger uit Lier. “Toch bleef het nog even wachten alvorens ik kon bevestigen, want de partijraad moest nog haar zegen geven. Ik geef toe: ik was heel opgelucht, want hoe je het draait of keert, het is een erg mooie erkenning."

Jeune premier?

En droomt hij ooit lid te zijn van de federale regering? “Ook al ben ik ambitieus kan je me gezien mijn leeftijd moeilijk een ‘jeune premier’ noemen. Ik wacht af en zie wat er op me afkomt. Maar anderzijds moet je de rol van minister of staatssecretaris aankunnen- en vooral durven.”

Roodgloeiend

Hij beseft maar al te goed dat zijn stem binnen de media of onder de mensen plots dubbel belangrijk wordt. “Als parlementslid ben je plots een social influencer. Nauwelijks enkele dagen na het bekend maken van het nieuws, staat de telefoon nog steeds roodgloeiend. Ik merk bovendien nu al dat ik op sociale media nauwgezet in het oog word gehouden. En ik wil niet overkopen als een flapuit.” Tot en met 2019 wordt het voor Van der Donckt alvast erg druk. Niet alleen is er de nieuwe job, ook drie verkiezingsprogramma’s staan voor de deur. Lokaal, regionaal en federaal.