Patrice Lumumba in O*KA

Kalmthout - Professor Piet Defraeye is donderdag te gast in het O*KA om er Patrice Lumumba centraal te stellen.

Lumumba, de eerste democratisch verkozen premier van Republiek Congo, werd afgezet in een staatsgreep en vermoord door een vuurpeloton onder het bevel van separatistische autoriteiten van Katanga. Werd de moord uitgevoerd met de hulp van buitenlandse regeringen en België? Piet Defraeye, professor aan de University of Alberta, publiceerde onder andere ‘Lumumba’s Bike’ en plaatst de Congolese leider in een cultureel perspectief. Hij doet dat op donderdag 2 maart om 20u in het O*KA, Kapellensteenweg 234. Toegang 5 euro, inclusief drankje. (evdw)