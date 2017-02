Minifestival Broen brengt beste uit eigen streek op podium

Organisatoren en artiesten zetten zich in voor Huize De Veuster in Tremelo. Foto: EVB

Keerbergen / Bonheiden - Albert Sauvage uit Rijmenam en Patrick De Cleyn verenigen krachten en organiseren voor de eerste keer een mini-muziekfestival onder de noemer Broen. Het festival vindt plaats in zaal Berk & Brem in Keerbergen. De opbrengst gaat naar Huize De Veuster in Tremelo.

Het mini festival van Broen vindt plaats op zaterdag 11 maart en start stipt om 17 uur. “We wilden iets doen voor Huize De Veuster uit Tremelo, Het is echter niet makkelijk om in de regio, ook een relatief grote en betaalbare zaal te vinden dat als festivallocatie kan worden ingericht. Gezien de datum zijn we verplicht het binnen te laten plaatsvinden, een tent is geen optie. Vandaar de keuze voor Berk & Brem in Keerbergen”, legt Sauvage uit. In de zaal kunnen ongeveer driehonderd mensen genieten van muziek.

Voor de eerste uitgave kozen Patrick en Albert voor Tara uit Keerbergen, Stagefright uit Rijmenam, C4 uit Leuven, Lost & Found uit Zaventem en Leuven, toch komt de voor de regio meest klinkende naam uit Zwijndrecht, Rudy Jones. “De charmezanger is hier erg populair. Onlangs maakte hij nog een single getiteld Bim Bam Rijmenam. Iedereen in zingt het mee."

Jones werd inmiddels ereburger van Zwijndrecht”, zegt Sauvage die een tijd geleden nog het initiatief Bone for Kids organiseerde. De Cleyn voegt toe: We willen dit initiatief doortrekken, ook in 2018. Dat kan dankzij al onze partners, zoals café ’t Spieke.”

Meer info via Facebook: Mini festival Keerbergen