Villa Franck wordt Intermezzo

Nick Verhasselt in de keuken van Intermezzo in Rijmenam. Foto: EVB

Bonheiden - Het gekende restaurant Villa Franck in Rijmenam laat het verleden achter zich en heet voortaan Intermezzo. Om de versheid van producten in de kijker te zetten, zal het voortaan ook een aantal bezoekers laten lunchen of dineren in de keuken.

Voortaan kan je in restaurant Intermezzo in Rijmenam (voorheen Villa Franck) aan tafel bij de chef kok in de keuken. Alhoewel het aantal plaatsen per shift beperkt blijft, wil chef Nick Verhasselt (37) via deze vernieuwende manier klanten bewijzen dat de versheid van de producten geen fabeltje is.

“Alhoewel het extra meubilair nog even op zich laat wachten, nemen we vanaf nu al reservaties aan. We hebben niet alleen een open keuken, we gaan nog een stapje verder."

Niet alleen een plaatsje in de keuken kan worden gereserveerd, ook het vlees dat u verorbert.Dat wordt bereid en gerijpt zoals u het liefste wil. “De manier waarop we vlees bereiden is het zogenaamde Dry Aged principe. Wij halen het vlees in huis, u springt binnen en reserveert uw eigen stuk dat we naar uw smaak laten rijpen.”

Adres: Watermolenstraat 10 in Rijmenam (grens Keerbergen)