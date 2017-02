Bonheiden - Nu Elke Sleurs als federaal Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen vervangen wordt door partijgenote Zuhal Demir (N-VA), krijgt Bonheidenaar Wim Van der Donckt (50) een zitje in het Federaal Parlement. Van Der Donckt was ooit nog vervangend schepen in Bonheiden (2013) en is lid van de nationale partijraad van N-VA. Hij is voor N-VA bovendien voorzitter van het arrondissement Mechelen.