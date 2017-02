De Remblok genomineerd voor Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs VSV

Bonheiden / Sint-Katelijne-Waver - De trofeeënkast in Katelijne en Bonheiden geraakt stilaan vol. Alweer maken de gemeenten kans op een prestigieuze mobiliteitsprijs en prijken hier tussen steden als Antwerpen en Kortrijk. Van brons zijn ze al verzekerd, of de fietsontmoetingsplaats De Remblok op de grens van beide gemeenten ook goud haalt, weten we op 20 maart.

De Remblok is een fietsontmoetingsplaats op de grens van beide gemeenten en werd pas op 1 september vorig jaar in gebruik genomen. De graffitimuur met permanente fietspomp en het belangrijkste materiaal om de fiets op de lappen werd in het leven geroepen als ontmoetingsplaats en rustplek voor studenten die van Bonheiden naar Katelijne fietsen en terug.

Ook voor wielertoeristen

Op een reguliere schooldag komen hier tussen de 6 à 700 studenten langs, hangen op en rond de fietsbar en doen een kort praatje alvorens het traject verder te zetten. “Inmiddels wordt de plaats niet alleen door studenten gebruikt, ook senioren en wielertoeristen maken hier gretig gebruik van”, zegt Bonheidens burgemeester Guido Vaganée.

Zelfde comfort

Schepen van Verkeersveiligheid van Katelijne, Tom Ongena (Open Vld), vult aan: “Het is bovendien een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen gemeenten. De fietser verwacht intussen hetzelfde comfort als de automobilist en straten stoppen niet bij gemeentegrenzen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er in de toekomst op fietspaden extra zal worden gestrooid.”