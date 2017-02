Veiligheidscamera’s aan alle Kalmthoutse stations

Kalmthout - Er komen veiligheidscamera’s aan de stations van Heide, Kijkuit en Kalmthout.

De gemeente investeert in veiligheidscamera's aan de fietsenstallingen van de stations van Heide, Kijkuit en Kalmthout. "We werken daarvoor samen met de veiligheidsdiensten van de NMBS, die alles organiseren. De kostprijs bedraagt 45.000 euro. De beelden worden doorgestuurd naar de controlekamer van de bevoegde veiligheidsdienst van de NMBS. Wanneer er een fiets is gestolen, moet de benadeelde daarvan aangifte doen bij de lokale politie. Zij vragen dan de beelden op in Brussel en kunnen op basis van de beelden een onderzoek voeren”.

De camera's worden begin maart geïnstalleerd In Kalmthout komen twee camera’s waarvan één dome-camera. Die camera is voorzien van een glazen bol en kan beelden maken over 360 graden. In Heide plaatst NMBS twee vaste camera’s aan de fietsenstallingen aan het plein aan de Withoeflei en een dome-camera aan de stallingen naast het station. In Kijkuit wordt een dome-camera geplaatst.