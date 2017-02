Honderd jaar bib op zoek naar getuigenissen en verhalen

Kalmthout - De eerste bib in Kalmthout opende haar deuren precies honderd jaar geleden en dat wordt later op het jaar gevierd.

Een eeuw richtte de Boerinnenbond van de Onze Lieve Vrouwenparochie de volksbibliotheek “Het centrum” op. In Achterbroek start de parochiale boerengilde rond 1920 een vakboerderij, verbonden aan de landbouwavondschool. Heide krijgt in 1932 een parochiale boekerij onder de kerktoren en na de Tweede Wereldoorlog kwam er in het Volkshuis de socialistische bibliotheek ‘Ontvoogding’ bij.

Elke bib sprak zijn eigen doelgroep aan en pas in december 1981 richtte de gemeente een openbare bibliotheek op, die alle vrij boekerijen van dat moment samenbracht.

In het kader van de honderdste verjaardag verzamelt de bib verhalen over uw eerste bibbezoek, grappige anekdotes, stiekeme schuilhoekjes, bijzondere ontmoetingen. Laat ook weten wat u mist of wat u nu beter vindt. Wie zo’n verhaal heeft en dat wil delen, schrijft het op en bezorgt het aan bibliotheek@kalmthout.be