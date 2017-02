Antwerps koppel na 63 jaar verenigd en opnieuw dolverliefd

Mechelen / Bonheiden - In gc 't Blikveld in Bonheiden wordt op 14 februari een grote Valentijnsshow georganiseerd, geregisseerd door Jaak Van Assche en gepresenteerd door Showbizz Bart. Enkele hoofdrollen zijn vastgelegd voor Agnes Noels (80) en Roland Hofer (84), het koppel dat elkaar na 63 jaar stilte opnieuw ontmoette en verliefd werd.

Agnes Noels (80) en Roland Hofer (84) ontmoetten elkaar voor het eerst 63 jaar geleden in de Jezusstraat in Antwerpen. Van de ouders mocht het niet wegens te jong, en bovendien liep Agnes school bij de Dames Christelijke Onderwijs en Roland in het Atheneum.

“Het was uit den boze dat wij samen een relatie mochten hebben. Na een tijdje scheidden onze wegen. Ik werd kinesiste”, zegt Agnes. Roland studeerde boekhouding in avondschool en trok voor het grootste gedeelte van zijn leven terug naar Zwitserland waar hij werd geboren.

Hij huwde, keerde af en toe naar België omwille van familiale redenen en na het overlijden van zijn vrouw begon hij meer en meer aan Agnes te denken, zijn ‘liefje’ van weleer. Agnes die inmiddels 15 jaar zonder man woonde was dan ook al aan de grond genageld toen ze plots de vraag kreeg van de Mechelse dienst Burgerzaken. “Ze vroegen me of ze Roland mijn telefoonnummer mochten doorspelen, ik heb niet geaarzeld.”